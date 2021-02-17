Экс-главу нижегородского Госохотнадзора Бондаренко подозревают во взятке

Бывший руководитель Комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области Николай Бонадеренко подозревается в получении взяток и превышении должностных полномочий. В отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По версии следствия, в декабре 2020 года глава Госохотнадзора получил от бизнесмена взятку в виде денег и имущества в обмен на информацию об участниках аукциона по охотничьим на право заключения соглашения в отношении охотничьих угодий Ветлужского муниципального района площадью более 20 тысяч га сроком на 49 лет. Информация, составляющая коммерческую тайну, дала предпринимателю преимущество при участии в торгах.

Кроме того, Бондаренко подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в декабре прошлого года он дал своим подчиненным указание не составлять административный протокол на браконьера, а также уничтожить все доказательства совершенного правонарушения.

Сегодня сотрудники УФСБ по Нижегородской области проводят обыски у бывшего главы Госохотнадзора.

«В настоящее время следователи СК совместно с оперативными сотрудниками проводят неотложные следственные действия, в том числе обыски по месту работы и в жилище подозреваемого и иных причастных к совершению преступлений лиц. Решается вопрос о задержании подозреваемого», - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области.