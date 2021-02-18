В Нижнем Новгороде приостановлена работа трех троллейбусных маршрутов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Новгороде днем 18 февраля временно приостановлена работа трех троллейбусных маршрутов - №№4, 11 и 14. Об этом сообщили в администрации города.

Причиной отмены троллейбусов стала коммунальная авария на проспекте Ильича. Сейчас там ведутся аварийные работы по устранению течи водопровода.

«О возобновлении движения будет сообщено дополнительно», - подчеркнули в МП «Нижегородэлектротранс».

Проспект Ильича - не единственное место, где сегодня произошла течь на Автозаводе.Так, утром 18 февраля в подземном тоннеле в районе станции метро "Комсомольская" было по щиколотку воды, которая на морозе стала превращаться в снежную жижу. Люди надевали на ноги бахилы и прыгали по поддонам, чтобы преодолеть эту полосу препятствий. В администрации района назвали причину подтопления.