Реконструкция площади Горького начнется в марте 2021 года

Сквер на площади Горького начнут ремонтировать уже весной. Фото: Администрация Нижнего Новгорода

К реконструкции сквера на площади Горького подрядчик приступит уже в марте этого года. Об этом сообщает глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

В ходе выездного совещания мэр отметил, что в сквере заменят существующее асфальтовое покрытие на брусчатку. Также будет обновлена система освещения и отремонтировано ограждение.

- Обсуждали план работ подрядной организацией, – поделился Юрий Шалабаев. - Проговорили, какие элементы он уже заказал. Все закупки нужно делать заранее, чтобы не возникли сложности с поставкой материалов после начала сезона работ по благоустройству в 2021 году.

К слову, кардинальных перемен в сквере ждать не стоит, так как он сохранит свою планировочную структуру, которая является предметом охраны.

Главе администрации Нижегородского района Илье Лагутину поручили оперативно контролировать ход работ, которые начнутся этой весной.

Напомним, сквер на площади Горького стал победителем рейтингового голосования в рамках проекта «Вам решать». Нижегородцы самостоятельно выбрали этот объект культурного наследия для благоустройства.

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