При поддержке ЛУКОЙЛа прошел межрегиональный турнир по художественной гимнастике «Метелица – 2021».

11 - 14 февраля в универсальном спортивном зале Международной Олимпийской Академии спорта города Кстово проходил традиционный межрегиональный турнир по художественной гимнастике «Метелица – 2021». Мероприятие ежегодно проходит при поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% - дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»).

В турнире приняли участие около 500 спортсменок из разных спортивных школ и УОР г.Н.Новгорода, Кстова, Бора, Володарска, Семенова.

Поприветствовал участниц турнира в видео-формате заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Александрович Гребень: – «Этот турнир стал уже традиционным для нашего города и является одним из важных стартов на пути к будущим победам в спорте для многих юных спортсменок. Компания "ЛУКОЙЛ" много лет поддерживает данный турнир, так как поддержка спорта является одним из важнейших направлений социальной политики нашей компании. Турнир «Метелица» - это не только яркий праздник художественной гимнастики, но и хорошая основа фундамент для развития достижений его участников. Дорогие гимнастки, желаю вам красивых выступлений, высоких результатов и побед, а гостям соревнований отличного настроения и ярких впечатлений».

- Региональный турнир «Метелица» при поддержке Компании «ЛУКОЙЛ» проводится ежегодно. Организовать такое масштабное мероприятие без спонсорской помощи нам было бы очень трудно.Выражаем благодарность «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», а также лично генеральному директору предприятия Андрею Юрьевичу Богданову и его заместителю по связям с общественностью, депутату Законодательного Собрания Нижегородской области Антону Александровичу Гребню за благотворительную поддержку, которая помогла создать этот яркий праздник,- отметила и.о. директора общественной организации «Спортивная Федерация Художественной гимнастики города Кстово Нижегородской области» Ирина Хамизовна Зинурова.