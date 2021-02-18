Минтранс прокомментировал задержку автобусов в Нижнем Новгороде. Фото: Дмитрий БРУШКО

Более 50 автобусов не вышли в рейс в Нижнем Новгороде 17 февраля. В среду на маршрутах работали 510 машин, что составляет 90% от обычного количества, пишет Newsroom24.

В последнее время нижегородцы все чаще жалуются на интервалы движения автобусов: иной раз их приходится ждать очень долго, что на морозе не самое приятное занятие.

В министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области заявили, что со своей стороны в связи с погодными условиями заблаговременно рекомендовали руководителям транспортных предприятий обеспечить максимальный выпуск автобусов на линии. В минтрансе также предположили, что увеличение интервалов движения автобусов может быть связано с непростой ситуацией на дорогах, где в последнее время возросло число заторов.

Действительно, Нижний Новгород никак не придет в себя после затяжного снегопада, который обрушился на город в конце прошлой недели. До сих пор ежедневно в часы пик водители стоят в десятибалльных пробках, которые даже к обеду не бывают меньше 7 баллов.

В связи с ненадлежащей уборкой снега в областном центре прокуратура внесла представление мэру Юрию Шалабаеву. Надзорный орган не досчитался снегоуборочной техники во время снегопада: по факту на дороги вышли всего 260 единиц техники, сообщили в прокуратуре.