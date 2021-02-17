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Прокуратура нашла нарушения в уборке снега с улиц Нижнего Новгорода

Юрию Шалабаеву вынесли представление
Кристина БЕРБАСОВА
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Главе города Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву вынесли представление по факту ненадлежащей уборки снега на территории города. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инспекция выявила множество нарушений правил зимнего благоустройства в результате сильных снегопадов, которые шли в период с 12 по 14 февраля.

Дороги оказались плохо очищены от снега, в некоторых местах было обнаружено сужение проезжей части из-за образовавшихся валов не вывезенного снега. Также под сугробами оказались тротуары, пешеходные переходы и остановки. Обросли снежными горами дворы и проезды.

В связи с этим представления получили не только главы районов администрации Нижнего Новгорода, но и 19 подрядчиков по уборке снега. Также свыше 80 представлений направили в управляющие компании.

- Объявлено 13 предостережений, в том числе первому заместителю главы администрации Нижнего Новгорода, - сообщили в ведомстве.

И всё же некоторыми ТСЖ после окончания обильного снегопада правила зимнего благоустройства были чётко соблюдены. В отдельных дворах дороги и тротуары были вычищены вплоть до асфальта.

Прокуратура установила, что по факту уборкой снега в плохих погодных условиях занималось лишь 260 единиц техники. Это чуть больше половины всего автопарка Нижнего Новгорода. К слову, снегоприемные пункты также не были оборудованы надлежащим способом.

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