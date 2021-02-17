Инспектор ДПС сдал в полицию нижегородца, предложившего взятку 20 тысяч рублей

В Арзамасе возбудили уголовное дело на 40-летнего мужчину, который пытался дать взятку сотруднику ДПС. Автоинспектор оказался честным и сдал водителя полиции. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает СУ СК России по Нижегородской области, это произошло вечером 12 февраля на улице 9 Мая в Арзамасе. Сотрудники ГАИ остановили для проверки автомобиль «Лада Гранта» - за рулем оказался водитель, лишенный прав. Чтобы «урегулировать» ситуацию, мужчина не придумал ничего лучше, кроме как предложить инспектору взятку. Находясь в служебном автомобиле, нарушитель робко протянул гаишнику 20 тысяч, но тот денег не взял, а сдал водителя в полицию.

«В отношении 40-летнего гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу за незаконные действия». В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», - подчеркнули в региональном следкоме.

Прямо противоположная ситуация произошла месяц назад в Нижнем Новгороде. Сотрудник ДПС вымогал 20 тысяч рублей с автоледи, которая была за рулем подшофе.