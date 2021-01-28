Инспектор ДПС вымогал 20 тысяч рублей с пьяного водителя в Нижнем Новгороде. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижнем Новгороде на инспектора ДПС завели уголовное дело за вымогательство взятки, которую он потребовал с нетрезвой автоледи. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Все случилось 12 января на улице Юбилейной Советского района. Утром автоинспектор, находясь на своем посту, остановил для проверки автомобиль «Киа». Сидевшая за рулем дама явно была с похмелья. Подышала в трубочку – и точно, прибор показал опьянение.

Находчивый инспектор предложил порешать все на месте. Ну как предложил – скорее, потребовал.

«Он забрал документы и потребовал передать ему 20 тысяч рублей за несоставление протокола и возврат документов на управление транспортным средством. Водитель передала полицейскому взятку в указанной сумме, положив их в перчатку полицейского, после чего он вернул ей документы», - рассказали в региональном СУ СК.

Тут подоспели сотрудники СБ ГУВД по Нижегородской области, которые и пресекли незаконные действия коллеги. Однако свою вину инспектор не признал и от дачи показаний отказался. Он был отстранен от занимаемой должности и сейчас находится под домашним арестом.