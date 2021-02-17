Стали известны подробности ДТП под Лысковом, где погибли два человека

Водитель ГАЗели отделался ушибами. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Стали известны подробности ДТП в Лысковском районе, где накануне утром столкнулись ГАЗель и легковушка, погибли два человека.

Авария произошла в 6 утра около поселка Красна Лука под Лысковом. Там 60-летний водитель «Шевроле Лачетти» не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с ГАЗелью.

После столкновения иномарка загорелась – ее салон выгорел полностью. Погибли водитель «Шевроле» и его пассажир – 40-летний мужчина находился на заднем сидении. Он хоть и был пристегнут ремнем безопасности, но, увы это не спасло.

Еще 34-летний пассажир легковушки, ехавший на переднем сидении, госпитализирован со множественными травмами.

56-летний водитель ГАЗели отделался ушибами грудной клетки и руки.

Ранее были опубликованы страшные кадры с места аварии.