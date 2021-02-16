Опубликовано фото чудовищной аварии под Лысковом, в которой погибли два человека. ФОТО: "Нижний №1"
В сети появились фотографии с места чудовищной аварии, которая произошла сегодня, 16 февраля, под Лысковом. В результате ДТП погибли двое, ещё два человека доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести, а один из автомобилей сгорел. Его полностью прогоревший салон можно увидеть на опубликованных фото на канале "Нижний №1".
Напомним, ранее мы рассказывали об обстоятельствах случившегося. Смертельная авария произошла в районе шести-семи утра на 493 километре трассы М-7 Волга под Лысковом, около посёлка Красная Лука. Её участниками стали легковой автомобиль Шевроле Лачетти и ГАЗель. По информации от ГУ МЧС России, вспыхнул легковой автомобиль, но некоторые источники, такие как канал "Нижний №1", сообщают, что загорелись обе машины.
Погибли оба человека, находившиеся в Шевроле, — водитель и пассажир. Другой пассажир иномарки и водитель ГАЗели получили травмы и были доставлены в больницы.
По данным ГИБДД, погибший водитель Шевроле выбрал небезопасную скорость в условиях нынешней непогоды. И как следствие врезался в грузовик, потеряв управление. Мужчина был 1961 года рождения, а его погибший пассажир — 1981.
Доставленные в больницу 1965 и 1987 годов рождения.
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