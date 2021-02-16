Легковушка и грузовик столкнулись под Лысковом: погибли два человека

Смертельная авария произошла утром 16 февраля на трассе М-7 под Лысковом. Там около семи утра столкнулись грузовик и легковушка, после чего один из автомобилей загорелся.

«Сообщение о ДТП поступило в 7:05. Авария случилась около села Красная Лука Лысковского района. Прибывшие на место сотрудники МЧС потушили загоревшийся автомобиль», - рассказали подробности в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В результате аварии два человека погибли – их личности сейчас устанавливаются. Также пострадала женщина, ее на скорой доставили в больницу.

Подробности ДТП выясняются. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.