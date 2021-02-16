Около 700 нижегородских учащихся посетило выставку "Без срока давности" Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородскую выставку "Без срока давности" в Центре развития творчества детей и юношества региона посетило около 700 школьников и студентов профессиональных техникумов и колледжей. Принимает посетителей выставка с 8 февраля этого года. Данными о посещениях поделились её организаторы.

А вчера, 15 февраля, экспозицию осмотрела министр образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области Ольга Петрова вместе с учащимися Нижегородской кадетской школы. Им рассказали о роли нашего региона в борьбе за Великую Победу, об увековечении памяти погибших защитников Отечества и мирных жителей. Собранные экспонаты напомнили посетителям о чудовищных зверствах нацистов на оккупированных территориях.

Напомним, ранее мы рассказывали об одном из особенных экспонатов выставки, который был найден в ходе экспедиций Нижегородской областной молодёжной общественной поисковой организации "Курган".

— Великая Отечественная война — это веха в истории нашего государства, о которой должен знать и помнить каждый. К сожалению, ветераны уходят, и вместе с ними уходят живые воспоминания. Современная молодёжь практически не имеет возможности услышать о войне из первых уст, поэтому проведение таких мероприятий очень важно. Выставка "Без срока давности" в эмоциональной форме знакомит наших детей с подвигом, который совершили предки, — подчеркнула Ольга Петрова.

Осмотрев выставку, учащиеся кадетской школы прошли мастер-класс по изготовлению бумажных журавликов в память о погибших в годы ВОВ.

До 21 февраля выставку можно посетить организованными группами до десяти человек. А с 21 февраля по 1 июня этого года она пройдёт в муниципалитетах региона.

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