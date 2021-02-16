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Почти 2,3 млн рублей потратит нижегородская мэрия на охрану дома, подлежащего сносу

Дом расположен в переулке Юпитерский Ленинского района города
Дарья ЯЗЕВА
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Почти 2,3 миллиона рублей потратит мэрия Нижнего Новгорода на охрану дома, подлежащего сносу. Согласно информации, размещённой на сайте госзакупок, средства выделят на охрану дома № 4 в переулке Юпитерский.

Электронный аукцион объявила администрация Ленинского района. Указанная максимальная цена контракта — 2,296 миллиона рублей. Эти финансы должны выделить из городского бюджета.

Проведение самого электронного аукциона запланировано на 20 февраля. Контракт предполагает, что охранять здание нужно будет с 17 марта по 31 декабря этого года. Объём оказываемых услуг — 20 880 чел./час.

Напомним, ранее мы сообщали, что установить фуникулёр на территории Нижегородского кремля планируют к августу 2021 года, то есть всего за пять месяцев. Максимальная цена контракта, которую обозначили на том же сайте госзакупок, — почти 330 миллионов рублей. Эти деньги выделят из федерального бюджета.

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