Почти 2,3 млн рублей потратит нижегородская мэрия на охрану дома, подлежащего сносу

Почти 2,3 миллиона рублей потратит мэрия Нижнего Новгорода на охрану дома, подлежащего сносу. Согласно информации, размещённой на сайте госзакупок, средства выделят на охрану дома № 4 в переулке Юпитерский.

Электронный аукцион объявила администрация Ленинского района. Указанная максимальная цена контракта — 2,296 миллиона рублей. Эти финансы должны выделить из городского бюджета.

Проведение самого электронного аукциона запланировано на 20 февраля. Контракт предполагает, что охранять здание нужно будет с 17 марта по 31 декабря этого года. Объём оказываемых услуг — 20 880 чел./час.

Напомним, ранее мы сообщали, что установить фуникулёр на территории Нижегородского кремля планируют к августу 2021 года, то есть всего за пять месяцев. Максимальная цена контракта, которую обозначили на том же сайте госзакупок, — почти 330 миллионов рублей. Эти деньги выделят из федерального бюджета.

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