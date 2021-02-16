Фуникулёр в Нижегородском кремле построят к августу 2021 года

Фуникулёр в Нижегородском кремле построят к августу текущего года. ГБУ НО "Благоустройство" открыл электронный аукцион на разработку проекта, на проведение инженерных изысканий и строительство самого фуникулёра. Об этом сообщает NewsRoom24 со ссылкой на данные с сайта госзакупок.

Согласно информации на портале, максимальная цена контракта может составить 329,372 миллиона рублей. Эти средства выделят из федерального бюджета. Срок сдачи работ – 20 августа 2021 года, то есть всего пять месяцев на установку фуникулёра.

Итога конкурса по выбору подрядчика подведут 16 марта. После этого стороны заключат контракт.

Подрядчик будет обязан проверить расчёты устойчивости склона, подготовить геотехнический прогноз с определением зоны влияния строительства сооружений фуникулёра на окружающую застройку. Вместе с тем надлежит построить верхнюю и нижнюю станцию для него и сам тоннель.

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