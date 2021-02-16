14-летний подросток сбежал из психбольницы в Нижнем Новгороде 16 февраля. ФОТО: ПСГ "Рысь"

Сегодня, 16 февраля, из Нижегородской областной психоневрологической больницы №1 имени П.П. Кащенко сбежал 14-летний Никита Морозов. О пропаже подростка сообщила поисково-спасательная группа "Рысь" на своей официальной странице в ВКонтакте.

По информации поисковиков, Никита сбежал примерно в 10 утра.

На момент побега он был одет в чёрную шапку, бордово-синюю болоньевую куртку, голубые джинсы и чёрные кроссовки. Среди его примет перечислено: рост 160 сантиметров, телосложение среднее, тёмно-русые короткие волосы, карие глаза. Особые приметы: красное родимое пятно на лбу и большое количество родинок на лице и шее.

Группа "Рысь" призывает каждого, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Никиты, сообщить о нём по телефону: 8(831)28-38-200. Или обратиться в полицию по единому номеру "102".

Напомним, сегодня мы рассказывали, что полиция задержала 42-летнего неоднократно судимого мужчину, который похитил маленькую девочку в Арзамасе 15 февраля.

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