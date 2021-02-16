Уголовное дело возбудили в отношении женщины, протаранившей грузовой поезд в Нижегородской области. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело в отношении женщины, протаранившей недавно грузовой поезд, отчего восемь вагонов сошли с рельс. Об этом происшествии мы рассказывали в конце прошлой недели. Теперь поступила новая информация от пресс-службы МВД России по Приволжскому федеральному округу.

Сотрудники Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте провели проверку по факту приведения путей сообщения в негодность. Было установлено, что 12 февраля этого года жительница Нижегородского региона нарушила правила дорожного движения, управляя личным автомобилем. Женщина выехала на переезд через железнодорожные пути на перегоне станция Ветлужская – станция Шеманиха на запрещающий сигнал светофора. Очевидным результатом стало столкновение с грузовым железнодорожным составом. Не только восемь вагонов сошли с путей, но и было повреждено железнодорожное имущество.

Автоледи была признана виновной в случившемся ДТП. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье "Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения". Максимальное наказание, предусмотренное этой статьёй, – лишение свободы сроком до одного года.

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