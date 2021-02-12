Восемь вагонов сошли с рельсов в Нижегородской области из-за столкновения с автомобилем. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Нижегородской области водитель автомобиля протаранил грузовой поезд, из-за чего сошли с рельсов восемь вагонов. ЧП произошло на железнодорожном переезде станции Шеманиха. Уже известно, что виновником происшествия стал водитель автомобиля – он грубо нарушил правила дорожного движения.

Из-за ЧП возможны задержки пассажирских поездов. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Около шести часов вечера 12 февраля на регулируемом переезде на станции Шеманиха произошло столкновение автомобиля с восьмым вагоном от начала хвостовой части грузового поезда, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Сейчас сотрудники ГЖД стараются в кратчайшие сроки ликвидировать последствия ДТП. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

– Из-за ДТП восемь пустых вагонов сошли с рельсов. Также были повреждены опора контактной сети и габарит обоих путей. Сейчас на место происшествия направлены восстановительные поезда со станций Нижний Новгород и Шахунья.

Из-за ДТП восемь пустых вагонов сошли с рельсов. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Из-за произошедшего ЧП ожидаются задержки пассажирских поездов. Сейчас сотрудники ГЖД стараются в кратчайшие сроки ликвидировать последствия ДТП.

Уже известно, что виновником происшествия стал водитель автомобиля. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

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