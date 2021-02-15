Вечером 15 февраля Нижний Новгород стоит в десятибалльных пробках Фото: Яндекс.карты

Сегодня вечером, 15 февраля, Нижний Новгород снова стоит в многокилометровых пробках. На этот раз загруженность дорог оценивается в десять баллов, согласно данным "Яндекс.Карт".

Самое затруднённое движение, а точнее практически его отсутствие, наблюдается на самых ключевых и центральных улицах города. Таких как проспект Гагарина, проспект Ленина, площадь Горького, улица Большая Покровская, улица Белинского, Ванеева, Ильинская, Московское шоссе, улица Советская, Комсомольская площадь и Комсомольское шоссе, улица Дружбы. А также Мызинский мост, улица Новикова-Прибоя, проспект Молодёжный. В этот список вошли одни из тех улиц, которые стоят этим вечером практически без движения.

На многих других участках транспорт движется чуть свободнее, но так же нелегко.

Напомним, ранее мы сообщали, что в прошедшие выходные к уборке улиц города от снега привлекалась даже военная техника. А мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев объявил режим ЧС, чтобы городская администрация имела возможность оперативнее привлекать все необходимые ресурсы для очистки улиц.

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