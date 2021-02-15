Военную технику привлекли к уборке Нижнего Новгорода от снега. ФОТО: Администрация г. Н. Новгорода

В ночь на 14 февраля к уборке снега на улицах Нижнего Новгорода подключили инженерную военную технику воинской части, расположенной в Кстовском районе. Об этом сообщила нижегородская мэрия на своём официальном сайте.

Уборку с привлечением военной техники возможно было провести только ночью, поскольку она занимает сразу несколько полос движения, в том числе и встречные. Автопоезда сопровождали сотрудники ДПС.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода Виталий Ковалёв добавил, что в ночь на понедельник военный грейдер работал в Нижегородском районе – на улице Родионова и Казанском шоссе.

По данным диспетчерской службы, в первую смену в субботу улицы Нижнего Новгорода чистили 10 грейдеров, 94 комбинированные дорожные машины, 60 самосвалов, три бульдозера. Включая некоторую другую технику, всего работало около 370 единиц. В ночь же их было около 330 – в основном занимались вывозом снега.

За сутки с улиц областного центра вывезли 21 700 кубометров снега, а с самого начала снегопада – уже более 45 тысяч кубометров.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев объявил режим ЧС в городе, чтобы нижегородская администрация имела возможность оперативнее привлекать дополнительные ресурсы к уборке.

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