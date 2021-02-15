Билайн утроил мощность центра обработки данных для сохранения высоких темпов развития сети

Билайн увеличивает мощность собственного центра обработки данных (ЦОД) в Ярославле для реализации задач клиентоцентричной стратегии. Компания ввела в работу два новых модуля ЦОД, которые помогут поддерживать качественный клиентский сервис в условиях постоянного роста трафика, увеличат надежность сети, позволят запускать дополнительные и развивать созданные клиентские сервисы, например, VoLTE, а также заложат технологический фундамент для запуска 5G.

Новые модули ЦОД увеличат мощность технической инфраструктуры Билайн, что необходимо после масштабного увеличения количества базовых станций и роста трафика передачи данных. По данным внутренней аналитики, Билайн за 2018 и 2019 годы увеличил сеть 4G в 2 раза, а за 11 месяцев 2020 года сеть 4G выросла еще на 21%. Скорости мобильного интернета в крупных городах выросли на 20-40%, трафик мобильного интернета за год вырос на 44%, доля LTE-трафика в общем объеме данных также выросла и составляет 82%.

Новые модули ЦОД спроектированы под размещение 320 стоек с серверным оборудованием, суммарная полезная мощность ЦОД увеличилась в 3 раза, с 1,2 МВт до 3,6 МВт. Это позволит продолжить наращивать емкость сети и увеличит ее надежность.

Для размещения оборудования в ЦОД построены два новых машинных зала, смонтированы системы охлаждения, вентиляции, безопасности и бесперебойного электропитания. Новые модули ЦОД соответствуют всем передовым требованиям по обслуживанию и мониторингу. В них предусматривается круглосуточная смена обслуживающего персонала и резервирование оборудования. Новые модули позволят в случае нештатных ситуаций сохранить полноценную работоспособность всех функций сети. По стандартам надежности объект соответствует уровню Tier III.

Валерий Шоржин, исполнительный вице-президент по технике Билайн:

«Собственный центр обработки данных помогает предоставить клиентам качественный доступ к цифровым сервисам и услугам. Проект его расширения реализовывался параллельно с масштабной стройкой и был завершен за 1,5 года, в конце 2020 года. Расширение мощности ЦОД закладывает технологический фундамент для дальнейшего увеличения емкости сети для новых клиентов, что даст возможность нашим абонентам смотреть еще больше онлайн-видео в самом лучшем качестве и загружать тяжелый контент на более высоких скоростях. На протяжении последних лет Билайн реализовывает масштабную программу развития сети, и введенные новые модули только часть этой большой работы. Компания продолжит развивать свою инфраструктуру и в ближайшем будущем к уже существующим трем модулям ЦОД добавятся четвертый, пятый и шестой, строительство которых сейчас ведется».