Смертельное ДТП произошло на трассе М-7 «Волга» в Воротынском районе

Очередное страшное дорожно-транспортное происшествие случилось в Нижегородской области. Два автомобиля столкнулись сегодня, 13 февраля 2021 года, в Воротынском районе. Авария произошла на федеральной трассе М-7 «Волга». Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
В результате ДТП один человек получил травмы не совместимые с жизнью. Детей среди пострадавших нет.
На месте происшествия работали оперативные службы. Для ликвидации последствий ДТП привлекались 4 сотрудника МЧС и одна единица техники.
В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Напомним, ранее мы сообщали, что восемь вагонов грузового поезда сошли с рельсов после столкновения с автомобилем. Происшествие произошло на регулируемом переезде на станции Шеманиха.
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