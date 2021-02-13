Смертельное ДТП произошло на трассе М-7 «Волга» в Воротынском районе

Очередное страшное дорожно-транспортное происшествие случилось в Нижегородской области. Два автомобиля столкнулись сегодня, 13 февраля 2021 года, в Воротынском районе. Авария произошла на федеральной трассе М-7 «Волга». Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В результате ДТП один человек получил травмы не совместимые с жизнью. Детей среди пострадавших нет.

На месте происшествия работали оперативные службы. Для ликвидации последствий ДТП привлекались 4 сотрудника МЧС и одна единица техники.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, ранее мы сообщали, что восемь вагонов грузового поезда сошли с рельсов после столкновения с автомобилем. Происшествие произошло на регулируемом переезде на станции Шеманиха.

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