Три нижегородских проекта признали лучшими практиками развития городской среды с участием жителей Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Сразу три проекта из Нижегородской области вошли в сборник "Атлас успешных практик соучастия и вовлечения жителей в развитие городской среды". Его составили эксперты Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ). Два из этих проектов – из Арзамаса. Это "Литературный перекрёсток" и благоустройство Площади 1 мая. Третий – благоустройство площади Буревестника в Нижнем Новгороде.

Всего в составленном сборнике 50 решений из 38 городов, включая кейсы из Бразилии, Канады, Австрии, Шотландии и Мексики – они демонстрируют, как возможно вовлекать жителей в проектирование городских пространств и правильно работать с запросами горожан в настоящих условиях.

26 из проектов "Атласа" претворили в жизнь с использованием онлайн-инструментов, 18 – с их элементами, а 6 – без каких-либо онлайн-инструментов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Нижнем Новгороде открыли центр наставничества для подростков "Хулиганодом". В церемонии его открытия принял участие губернатор региона Глеб Никитин.

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