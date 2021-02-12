Литературный музей имени Горького откроют в 2022 году

Литературный музей имени Горького, расположенный в особняке Бурмистрова в Нижнем Новгороде, планируется открыть для посетителей в 2022 году. Об этом сообщает NewsRoom24 со ссылкой на градозащитницу Анна Давыдову.

- Благодаря долгим переговорным процессам и контролю, отношение к особняку поменялось кардинально, - рассказала Анна Давыдова. - Теперь необходимо восстанавливать то, что погибло в огне. И пришло понимание, что реставрация и воссоздание - это очень долгий , тонкий процесс, который не завершить к 800-летию Нижнего Новгорода.

Напомним, пожар в литературном музее имени Горького вспыхнул 25 июня 2020 года. В тушении были задействованы 16 единиц техники. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров.