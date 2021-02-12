Нижегородцы смогут воспользоваться мобильными приложениями госуслуг

В России разработаны мобильные приложения для предоставления госуслуг по отдельным тематикам. Среди них «Здоровье», «Дом», «Авто». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрий Чернышенко.

- Сегодня различные услуги можно получить с помощью мобильного приложения госуслуг - это понятный и современный процесс, - рассказал вице-премьер. - Сейчас перед запуском идет тестирование ряда тематических приложений для решения самых востребованных у пользователей вопросов.

Напомним, ранее мы писали, что нижегородцы смогут получать результаты тестов на коронавирус через портал госуслуг.

- Лаборатории уже несколько недель работают, укладываясь во временной лимит 48 часов с момента доставки тестов, - рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. - . - Но много времени тратилось поликлиниками на доведение информации до пациентов. Сейчас уже есть возможность не ждать звонка из поликлиники, а самому посмотреть информацию по себе в личном кабинете.