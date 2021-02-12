Нижегородская область примкнула к проекту "Кино России"

Нижегородская область присоединилась к проекту "Кино России". Уже более пяти лет он реализуется Ассоциацией продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) вместе с Агентством стратегических инициатив (АСИ). В том числе его поддерживает Министерство культуры России и Фонд кино. Теперь трёхстороннее соглашение о сотрудничестве подписано Глебом Никитиным для развития теле- и кинопроизводства в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

– В 2021 году Нижегородская область присоединяется к программе рибейтов – налоговых возмещений с кинопроизводства, заключив договор с инициаторами проекта – Агентством стратегических инициатив и Ассоциацией продюсеров кино и телевидения. Кинокомиссия поможет нам определить достойные проекты, найти ответы на вопросы о наличии съёмочных площадок, оборудования, сервисных компаний, павильонов, а также получить информацию о местной киноиндустрии, – поделился мнением Глеб Никитин.

А также добавил, что развитие киноиндустрии в Нижегородской области способно повлиять на турпоток, создать новые рабочие места и развить уникальную культурную среду.

Система компенсации за съёмки кино успешно работает уже более трёх лет в 10 регионах страны.

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