Съемки популярного российского сериала «Склифосовский» прошли в Нижнем Новгороде. В ночь с восьмого на девятое февраля съемки состоялись в городском метрополитене. Об этом Максим Аверин рассказал на своей личной странице в Instagram.На запечатленных кадрах Максим Аверин вместе со съемочной группой находится в подвижном составе на Автозаводской линии.- Куда только жизнь не заносит. Ночь. Съемка. А вы знали, что в Нижнем Новгороде есть метро? И одна из станций с замечательным названием «Двигатель Революции». А мы знаем, - поделился с подписчиками актёр.В настоящее время ведутся съемки нового 9 сезона. Сериал рассказывает не только о напряжённых трудовых буднях, но и о том, как строится личная жизнь персонажей. Максим Аверин играет главного героя сериала «Склифосовский» - хирурга Олега Михайловича Брагина.К слову, нижегородцы принялись активно приветствовать Максима Аверина и желать ему хороших съемок в комментариях к его публикации.- Как здоровы, вы познакомились с нашим Нижегородским метро, - отметила elenak338.- Замечательно! И наш Нижний Новгород будет покорен хирургом Брагиным, - написала нижегородка lenasamsonova1978.- Вы у нас в городе. Надеюсь, что Нижний вам понравится, - поделилась elenagrishneva.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!