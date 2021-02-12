Движение на трассе М-7 под Дзержинском восстановлено

Движение на трассе М-7 в Володарском районе восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород.

«Дорожные службы освободили проезжую часть от поврежденных автомобилей. Ликвидация последствий ДТП продолжается. Просим водителей быть внимательными при проезде участка», - рассказали в ведомстве.

Напомним, в пятницу около 10 утра около пункта весового контроля под Дзержинском в результате ДТП фура полностью перекрыла проезжую часть по направлению к Нижнему Новгороду. С автовоза на дорогу упал перевозимый автомобиль. К счастью, никто не пострадал. Потоки машин оказались в западне между снежной обочиной и бетонным отбойников, скопилась огромная глухая пробка.

Сегодня в Нижегородском регионе идет метель, видимость на дорогах очень плохая.

«Перед выездом на загородную трассу рекомендуем водителям предварительно изучить дорожную ситуацию. Выбирайте скоростной режим по погодным условиям и соблюдайте дистанцию. Не совершайте резких маневров и опасных обгонов на зимней дороге», - рекомендуют в ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород.