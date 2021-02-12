Два городка жизнеобеспечения развернули в трассах Нижегородской области. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Сегодня на двух участках автодорог Нижегородской области МЧС региона развернуло городки жизнеобеспечения. Решение об этом приняли в связи с ухудшением погодных условий, которое продлится в течение ещё пары дней. Ранее мы передавали предупреждения и рекомендации МЧС на этот счёт. Информацией об инициативе поделилась пресс-служба ведомства.

Мобильные пункты обогрева развернули на двух опасных участках автодорог:

- на трассе М-7 Москва-Уфа (в районе н.п. Ветчак);

- рядом с н.п. Золотово на трассе Р-159 в г.о.г. Бор.

В этих пунктах дежурит личный состав пожарно-спасательных подразделений ГУ МЧС России по Нижегородской области с основной и специальной техникой для ликвидации любой нештатной ситуации. Более того, в составе мобильных городков есть всё необходимое для оказания помощи водителям и их пассажирам. Там можно зарядить мобильный телефон, связаться с родными и отдохнуть. Автомобилистам предложат горячий чай, а в случае необходимости окажут первую доврачебную помощь.

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