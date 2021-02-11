В Нижнем Новгороде катастрофически не хватает ресурсов для своевременной уборки снега. На данный момент в областном центре имеется лишь треть необходимой снегоуборочной техники, заявил первый заместитель главы города Дмитрий Сивохин в ходе заседания постоянной комиссии городской Думы по городскому хозяйству 10 февраля.Депутаты раскритиковали качество уборки снега в Нижнем Новгороде. И если на основных магистралях еще худо-бедно чистят, то во дворах ситуация иной раз совсем плачевная.«Практически везде заезды во дворы узкие, с высокой колейностью. Очень много собранного в холмы, но не вывезенного снега. По тротуарам тяжело идти, под снегом лед. Опасны некоторые автобусные остановки, там легко можно скатиться под автобус», - поделился председатель Гордумы Олег Лавричев неутешительными результатами мониторинга качества зимней уборки.За уборку снега в Нижнем Новгороде отвечают три предприятия: «Ниждорсервис» в Сормовском районе, «Коммунальное хозяйство» в Канавинском районе и МП «РЭД» в остальных районах города. С компаниями заключены договоры на общую сумму 1,6 млрд рублей. Из 765 млн рублей, предназначенных на содержание дорог в зимний период, в настоящее время израсходовано 237 млн рублей.По данным департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода, обычно на дорогах города зимой работают 700 человек и 200-250 единиц техники, а во время сильных снегопадов – около 800 работников и 340 машин. С начала холодного сезона было использовано 97 тысяч противогололедных средств.По мнению Олега Лавричева, необходимо усилить контроль за работой коммунальщиков.«Нужно включать ресурсы влияния на ТСЖ и ДУКи и, возможно, в административно-надзорном порядке понуждать их делать свою работу», - предложил председатель Гордумы.По итогам заседания комиссии депутаты рекомендовали мэрии обратить особое внимание на своевременную очистку от снега и наледи внутриквартальных и внутридворовых проездов, а также придомовых территорий.«Также хочется обратить внимание администрации города на работу станции снеготаяния в Советском районе. Назвать ее удовлетворительной не получается», – подчеркнул председатель комиссии Карим Ибрагимов.Сейчас в Нижнем Новгороде работает одна станция снеготаяния – на улице Надежды Сусловой в Советском районе. В 2021 году планируется построить еще одну такую станцию – ее планируется открыть в Нижегородском районе.Ранее сообщалось о том, что жители микрорайона \\"Цветы\\" пожаловались на сброс грязного снега в Анкудиновский лесопарк.