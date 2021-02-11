Собянин рассказал о вокзале, на который будут прибывать в Москве нижегородские «Стрижи»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, каким будет новый вокзал, на которые станут прибывать нижегородские «Стрижи» и «Ласточки». Об этом он рассказал на своей странице в Инстаграм.

- Впервые за 100 лет откроем в Москве новый вокзал для поездов дальнего следования – Восточный, - поделился мэр Москвы. – Его открытие запланировано на конец мая 2021 года. Сюда будет прибывать значительная часть поездов, которые сейчас идут до Курского вокзала.

Напомним, ранее стало известно, что изменения графика и маршрута следования скоростных поездов «Стриж» и «Ласточка» с Курского вокзала на терминал в Черкизове отложили до ввода летнего графика движения – с 29 мая.

- Мы внимательно отнеслись к тем предложениям, которые поступили от пассажиров и администраций Нижегородской и Ивановской областей, - отметил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.- После обсуждений со всеми заинтересованными сторонами мы приняли решение отложить перевод части поездов с Курского вокзала на терминал Черкизово на конец мая.