Изменения графика и маршрута следования скоростных поездов «Стриж» и «Ласточка» с Курского вокзала на терминал в Черкизове отложили до ввода летнего графика движения – с 29 мая. Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.- Мы внимательно отнеслись к тем предложениям, которые поступили от пассажиров и администраций Нижегородской и Ивановской областей, - отметил Дмитрий Пегов. - После обсуждений со всеми заинтересованными сторонами мы приняли решение отложить перевод части поездов с Курского вокзала на терминал Черкизово на конец мая.Напомним, ранее планировалось перевести поезда с Курского вокзала уже с 15 марта. Впрочем, совсем отчаиваться нижегородцам не стоит. Курский вокзал продолжит обслуживать по 2 пары скоростных поездов «Ласточка» в сообщении с городами Иваново и Нижний Новгород.