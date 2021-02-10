В Нижнем Новгороде открылась историческая выставка «Без срока давности»

С 8 по 21 февраля нижегородцы могут посетить уникальную историческую выставку «Без срока давности». Экспозиция размещена в Центре развития творчества детей и юношества. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Посетителям выставки будет предоставлена возможность осмотреть широкий спектр архивных документов не только о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, но и о преступлениях нацистов.

Архивные работы по поиску материалов проводились сотрудниками следственного управления во взаимодействии с Центральным архивом Нижегородской области и Главным управлением ЗАГС региона. Это было сделано с целью увековечить память жителей Нижнего Новгорода, погибших во время войны.

- Несмотря на то, что на территории нашего региона не велось активных боевых действий во время Великой Отечественной войны, именно наши земляки ковали Победу на заводах и предприятиях Горьковской - ныне - Нижегородской области, - рассказали представители регионального следственного управления СКР.

В частности, были получены эксклюзивные исторические документы о последствиях бомбардировок на город. Например, рапорт директора завода И. Лоскутова на имя заместителя Председателя Совнаркома СССР Лаврентия Берии «О налетах вражеской авиации на Горьковский автозавод им. Молотова».

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