620 книг собрали жители Сормова для сгоревшей библиотеки в селе Макарий Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Жители Сормовского района Нижнего Новгорода собрали 620 книг для пострадавшей при пожаре библиотеки в селе Макарий Варнавинского района Нижегородской области. Информацией об этом поделилась администрация Сормова.

Жители приносили книги в специальные пункты сбора, организованные в библиотеках района. Книги собрали абсолютно различных жанров. В том числе детскую литературу и классическую. К сбору присоединились и ТОСы Сормовского района.

– Мы прочитали сообщение о пожаре и акции о сборе книг и решили поучаствовать. Разместили объявления в соцсетях, что для восстановления сельской библиотеки необходима детская и взрослая художественная литература, научно-популярные книги, энциклопедии, периодические издания. Книги должны быть в хорошем состоянии. Мы даже не ожидали, что будет такой отклик. Нам и звонили, и писали. Мы передали все собранные книги волонтёрам, а они, в свою очередь, отвезут собранную литературу в Варнавинский район. Символично, что акция прошла в преддверии Дня дарения книг, – прокомментировала председатель ТОС имени Валерия Чкалова Анна Дряхлова.

Напомним, пожар в культурно-спортивном комплексе "Ветлуга" в селе Макарий Варнавинского района произошёл днём 25 января этого года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!