Глеб Никитин посетил село Макарий, где недавно сгорел комплекс "Ветлуга" Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Вчера, 30 января, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провёл выездное совещание в селе Макарий Варнавинского района. Основной обсуждаемой темой стал пожар в культурно-спортивном комплексе "Ветлуга", который случился 25 января этого года. В здании действовала библиотека, почта, сельская администрация, зрительный и спортивный залы, мастерская для проведения уроков технологии местной школы.

– Побывав на месте, понял, какое значение играл комплекс в жизни села и соседних населённых пунктов. Более 600 человек так или иначе пользовалось его услугами. Макарий – небольшое село, но оно развивается. В летнее время число жителей здесь удваивается. Регион, безусловно, поможет муниципалитету в решении проблемы. Здесь обязательно появятся новые социальные объекты. В 2022 уже запланировано строительство фельдшерско-акушерского пункта. Останется дополнить спортивную и культурную составляющие, – обозначил Глеб Никитин.

А также сообщил, что библиотечный фонд, утраченный при пожаре, восстановят в рамках нацпроекта "Культура". Более того, многие неравнодушные жители уже самостоятельно пожертвовали книги для сельской библиотеки.

Вместе с тем Глеб Никитин посетил Макарьевскую сельскую школу, оценил общее состояние социальной сферы в посёлке, пообщался с жителями и обсудил будущие проекты по развитию территории.

Напомним, что пожар в комплексе "Ветлуга" уничтожил всё имущество и оборудование.

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