Нижегородские вузы повысили квоту на обучение иностранных студентов. Об этом сообщил представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов вчера, 10 февраля, в ходе пресс-конференции в пресс-центре ГТРК "Нижний Новгород".

Представитель МИД пояснил, что повышается квота на будущий учебный год, который начнётся осенью 2021 года. А также рассказал, что после объявления о карантинных мерах многие иностранные студенты не уехали на родину. Они остались учиться дистанционно в Нижнем Новгороде.

Теперь же коронавирусная ситуация стабилизируется, школьники и студенты уже вернулись к очному обучению. Авиасообщение со многими странами также возобновлено.

Напомним, ранее Сергей Малов рассказывал о выезде за рубеж в 2021 году. 4 февраля на базе НОИЦ провели прямую линию для нижегородцев, в ходе которой они смогли задать свои вопросы по теме представителю МИД.

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