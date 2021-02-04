О выезде за рубеж в 2021 году рассказал представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов

Сегодня в Нижегородском областном информационном центре провели прямую линию с представителем МИД России в Нижнем Новгороде Сергеем Маловым. Нижегородцы имели возможность задать свои вопросы о выезде за рубеж в этом году во время прямого эфира. Более тысячи человек присоединилось к процессу. Между тем, саму онлайн-встречу приурочили ко Дню дипломатического работника, который отмечается ежегодно 10 февраля.

— Очень надеюсь, что 2021 год станет последним в этой борьбе с пандемией. И победит не пандемия нас, а мы — её, — подчеркнул Сергей Малов в начале встречи. — Надеюсь, вакцинация станет решением проблемы.

Представитель МИД сразу напомнил о грядущем радостном событии: 8 февраля Нижегородский аэропорт "Стригино" откроет регулярные международные рейсы. "Полностью, во всех направлениях" — обозначил Сергей Малов. И перечислил страны, уже доступные к посещению: ОАЭ, Куба, Япония, Турция, Египет, Сингапур, Швейцария, Южная Корея и другие.

Но всё же с поездками за границу стоит повременить. Представитель МИД поделился собственным мнением:

— Без необходимости (работа или лечение) за границу сейчас лучше не ездить, стоит подождать улучшений.

Он обратил внимание на то, что во многих других государствах действуют ограничения и комендантский час. К примеру, во Франции. Поэтому такие путешествия всё равно не будут ни полноценными, ни безопасными.

Сергей Малов видит в этом отличный повод путешествовать по России и родному региону. И приводит собственный пример: в 2020 году он отправился на теплоходе по маршруту Нижний Новгород-Астрахань-Нижний Новгород и остался в восторге. В Нижегородском регионе Сергей Малов рекомендует посетить Павлово, Дивеево, Городец и другие знаковые места.

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