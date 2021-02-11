Прямые рейсы в Турцию и ОАЭ из Нижнего Новгорода откроются в марте. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авиаперелеты в Турцию и ОАЭ из Нижнего Новгорода возобновятся в марте 2021 года. Нижегородцы смогут прямым рейсом улететь в Анталью и Дубай, сообщает туроператор «Москва-Тур-Нижний Новгород».

5 марта NordWind Airlines начнет авиаперевозки в Анталью, а в апреле на этом направлении начнут работать еще несколько авиакомпаний. С 22 мая авиакомпании Azur Air будет осуществлять рейсы Нижний Новгород — Даламан.

С 3 марта открываются прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Дубай. Маршрут будет обслуживать авиакомпания «Россия» (группа «Аэрофлот»), вылеты из аэропорта Стригино по средам в 11:10.

Ранее сообщалось о том, что в нижегордском аэропорту «Стригино» 12 февраля открываются прямые авиарейсы в Ереван. Планируется, что этот рейс будет выполняться раз в неделю по пятницам. Время в пути будет составлять около трех часов.