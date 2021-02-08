Рейсы в Ереван с 12 февраля открываются из аэропорта «Стригино»

С 12 февраля из нижегородского аэропорта «Стригино» открываются рейсы в столицу Армении Ереван. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Стригино».

Планируется, что этот рейс будет выполняться раз в неделю по пятницам. Время в пути будет составлять около трех часов.

- Из Нижнего Новгорода самолет будет вылетать в 23:30, а в Армению будет прибывать – в 3:25, - рассказали в пресс-службе аэропорта. – Обратные рейсы будут выполняться по субботам. Из Еревана самолеты будут вылетать в 04:25, а садиться в Нижнем Новгороде – с 6:20. Время местное для каждого аэропорта.

Уже известно, что выполнение этих рейсов возьмет на себя авиакомпания «Икар». Рейсы будут осуществлять самолеты Embraer 190 вместимостью 110 пассажиров.

Напомним, этот рейс станет первым международным направлением из нижегородского аэропорта за весьма долгое время.