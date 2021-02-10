Администрация: Троллейбусные провода на Родионова убрали во избежание ЧП

В мэрии объяснили, почему решили демонтировать провода на улице Родионова. Фото: Дмитрий БРУШКО

Около недели назад на улице Родионова в Нижнем Новгороде начали демонтировать троллейбусную контактную сеть. Как сообщили «КП – Нижний Новгород» в городской администрации, долгое время она не использовалась и не обслуживалась, в связи с чем конструкция совсем пришла в негодность.

«Обследование сети показало, что в случае возобновления маршрутов линию фактически необходимо будет прокладывать заново. Кроме того, в случае возникновения неблагоприятных погодных условий возможно повреждение и обрыв контактной сети, что представляет опасность для транспорта, который едет по данной магистрали», - подчеркнули в горадминистрации.

Собственно, по этим причинам было принято решение о ликвидации троллейбусной контактной сети на улице Родионова до пересечения с улицей Бринского.

«Контактная сеть по Казанскому шоссе демонтирована не будет. Все работающие сегодня троллейбусные маршруты сохранены. Планов по их отмене в администрации Нижнего Новгорода нет», - заверили «Комсомолку» в мэрии.

Отметим, что демонтаж подобных конструкций в Нижнем Новгороде реализуется в рамках проекта «Чистое небо», призванного уменьшить количество проводов на улицах города. Проект проводится в рамках подготовки к 800-летию города.

Так, в декабре 2020 года были демонтированы троллейбусные провода на площади Минина на участке от Дмитриевской башни до памятника Чкалову.