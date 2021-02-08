Тысячу человек эвакуировали из ТЦ «Небо» вечером 8 февраля

Вечером 8 февраля посетителей ТЦ «Небо» в Нижнем Новгороде эвакуировали. В общей сложности, из здания были выведены 1000 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

- Сообщение о ЧП поступило в 19:15 8 февраля, - говорится в сообщении ведомства. – Еще до прибытия пожарных подразделений все посетители торгового комплекса были эвакуированы.

Как выяснилось, в здании произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации.

Напомним, несколько дней назад из торгового комплекса уже эвакуировали посетителей. Тогда причиной эвакуации стала подгоревшая еда на плите.

- 12:35 в торгово-развлекательном комплексе «Небо» сработала система пожарного оповещения, - рассказали 5 февраля в ГУ МЧС по Нижегородской области. – Были эвакуированы 1200 человек. Причиной стало возгорание пищи на плите.