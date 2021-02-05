1200 человек эвакуировали из ТЦ «Небо» из-за пригоревшей на плите еды. Фото: СОЦСЕТИ

Очередная эвакуация произошла сегодня в ТЦ «Небо» в центре Нижнего Новгорода. Первыми о происшествии сообщили очевидцы происшествия.

- Только что эвакуировали из «Неба», - рассказал нижегородец Игорь Артемьев. – Все стоим возле него.

Вскоре информацию подтвердили и официальные органы. Как оказалось, причиной происшествия стала банальная пригоревшая еда.

- 12:35 в торгово-развлекательном комплексе «Небо» сработала система пожарного оповещения, - рассказали в ГУ МЧС по Нижегородской области. – Были эвакуированы 1200 человек. Причиной стало возгорание пищи на плите.

Напомним, в последний раз эвакуация из торгового центра проводилась 9 января 2021 года. Тогда из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации из здания вывели 1700 человек.

- Изначально пожарно-спасательные подразделения реагировали по рангу №3, - пояснили тогда в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. - По прибытию подразделений пожару был дан отбой, так как срабатывание автоматической пожарной сигнализации было ложным. Жертв и пострадавших нет. Все посетители были эвакуированы до прибытия пожарных подразделений.