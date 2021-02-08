Сибирские морозы продержатся в Нижнем Новгороде до 12 февраля. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сильные морозы, которые вновь стоят на территории Нижегородского региона, продержатся до 12 февраля. Причиной аномальных холодов стали арктические воздушные массы, которые накрыли практически всю территорию европейской части России. По данным Верхне-Волжского УГМС, температура воздуха в эти дни на 7-15 градусов ниже климатической нормы.

Согласно порталу «Гисметео», в ближайшие дни потепление будет идти постепенно, резких температурных скачков не ожидается. Уже со среды морозы начнут постепенно слабеть, и к пятнице ожидается -12 градусов в дневные часы. Потепление принесет с собой очередную волну снегопадов.

В ближайшие дни ожидается западный ветер 2-8 метров в секунду, на дорогах гололедица.

Напомним, в ночь на 5 февраля Нижний Новгород накрыл мощный снегопад, последствия которого пришлось устранять ни один день. В пятницу в городе случился настоящий снежно-транспортный коллапс: дороги сковали десятибалльные пробки, толпы людей на остановках ждали общественный транспорт, а маршрутки шлифовали лед и не могли тронуться с места.