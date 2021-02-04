Мелик-Гусейнов: «До конца февраля в Нижегородскую область поступит 150 тысяч доз вакцины»

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что до конца февраля в Нижегородскую область поступит еще 150 тысяч доз вакцины. Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграм.

- Никогда не будет лишним напомнить, как и где проходит вакцинация в Нижегородскои области, - отметил глава регионального минздрава. - Уверен, информация будет полезнои для тех, кто ищет возможности привиться от новои коронавируснои инфекции.

Давид Мелик-Гусейнов напомнил, что сейчас прививку от коронавируса можно сделать в 84 пунктах вакцинации и в 74 медицинских учреждениях Нижегородской области. Противопоказанием к вакцинации может стать беременность, некоторые хронические заболевания и недавно перенесенное инфекционное заболевание.

Напомним, ранее мы писали, что крупная партия вакцины от новой коронавирусной инфекции поступила в регион 1 февраля. Ее уже начали развозить по пунктам вакцинации.