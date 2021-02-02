Новая партия вакцины от COVID-19 поступила в Нижегородскую область

Крупная партия вакцины от новой коронавирусной инфекции поступила в регион 1 февраля. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил на своей странице в Instagram.

Это стало известно в ходе краткой беседы с нижегородкой. Женщина рассказала, что записалась на вакцинацию на сайте министерства здравоохранения и поинтересовалась, когда препарат «Спутник V» доставят в Нижний Новгород.

- Вчера пришла большая партия, и ждем ещё. Начали оперативно развозить по точкам вакцинации. Спасибо, что записались! – ответил Глеб Никитин.

Напомним, что в начале прививочной кампании заявки на вакцинацию могли оставить лишь медики, учителя, соцработники и волонтеры. С 13 января запись на вакцинацию открыта для всех желающих нижегородцев.

В настоящее время ежедневно прививки от коронавируса делают 500-700 человек.

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