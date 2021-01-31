Ряд маршруток 31 января отменил остановки в центре Нижнего Новгорода

Некоторые маршрутки 31 января отменили остановки на площади Горького и площади Минина в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщили нижегородцы в группе «Общественный транспорт Нижнего Новгорода».

– Общественный транспорт на площади Горького и площади Минина не останавливается, – рассказали нижегородцы в соцсетях.

Напомним, накануне стало известно, что 31 января в Нижнем Новгороде не работает станция метро «Горьковская».

– Подобные временные меры необходимы для устранения дефекта в элементах верхнего строения пути на станции Горьковская, от чего зависит безопасность движения поездов по ним, – сообщается на сайте нижегородского метрополитена. – Решение о закрытии дверей станции для пассажиров было принято по приказу директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода. Приказ был подписан 29 января. 31 января – это выходной воскресный день, что может сократить число неудобств от закрытия станции для нижегородцев.