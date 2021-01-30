Станцию метро Горьковская закроют 31 января в Нижнем Новгороде

Станцию метро Горьковская закроют 31 января

Завтра, 31 января, в Нижнем Новгороде временно закроют станцию метро Горьковская для пассажиров. Закроют её ночью, по окончании работы, в 00:10. И продлится эта приостановка до 16:00 ровно. Информация о ней размещена на официальном сайте нижегородского метрополитена.

Подобные временные меры необходимы для устранения дефекта в элементах верхнего строения пути на станции Горьковская, от чего зависит безопасность движения поездов по ним. Решение о закрытии дверей станции для пассажиров было принято по приказу директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода. Приказ был подписан 29 января. 31 января — это выходной воскресный день, что может сократить число неудобств от закрытия станции для нижегородцев.

Таким образом, движение поездов по Сормово-Мещерской линии не изменится: согласно графику они будут курсировать с интервалом в 10 минут. А движение по Автозаводской линии сократится до Московской станции метро — также с 10-минутным интервалом между составами.

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