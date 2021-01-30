Свежемороженая рыба, чай и молоко подешевели в Нижегородской области

Свежемороженая неразделанная рыба, чёрный байховый чай и цельное питьевое пастеризованное молоко подешевели в Нижегородской области. Данными на этот счёт поделилось министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.

Служба статистики сообщила, что с 18 по 25 января этого года в регионе средняя цена на чёрный байховый чай понизилась на 2,1% (с 947,56 рубля до 928,10 рубля за килограмм), средняя стоимость свежемороженой неразделанной рыбы – на 0,9% (с 173,78 рубля до 172,22 рубля за килограмм), а средняя цена цельного питьевого пастеризованного молока – на 0,6% (с 58,54 рубля до 58,30 рубля за литр). Для расчёта использовали среднюю цену на молоко 2,5-3,2% жирности.

Кроме того, стоит отметить, что гречневая крупа, репчатый лук и поваренная соль тоже упали в цене.

Недавно мы сообщали, что в Нижегородской области стали доступнее сахар, яблоки, сливочное масло и ряд других продуктов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!