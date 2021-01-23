Гречневая крупа, сливочное масло и яблоки подешевели в Нижегородской области Фото: Архив "КП"

В Нижегородской области зафиксировано очередное снижение цен на ряд определённых продуктов: гречневая крупа, сливочное масло и яблоки. Сюда же относятся пшено, сахар, вермишель, белокачанная капуста и пшеничная мука высшего сорта. Информацией об этом делится министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.

Данные службы статистики сообщают, что с 11 по 18 января текущего года в регионе средняя цена на сливочное масло снизилась на 1,4% (с 572,89 до 564,61 рубля за килограмм), средняя стоимость яблок упала на 0,5% (с 93,50 до 93,03 рубля за килограмм), средняя цена гречневой крупы – также на 0,5% (с 92,47 до 92,02 рубля за килограмм).

Напомним, вчера мы сообщали, что нижегородское правительство согласовывает с местными производителями и федеральными торговыми сетями вопрос "заморозки" цен на самую востребованную категорию яиц – категорию С1.

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