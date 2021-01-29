Глеб Никитин прокомментировал информацию ещё об одном нелегальном митинге

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал информацию об очередном несанкционированном митинге, запланированном на эти выходные. Он напомнил, что мирные акции и шествия могут проводиться только при согласовании с властью. Полный текст обращения губернатора опубликован на сайте «Нижегородской правды».

- Запрос о согласовании от организаторов не поступал. Поэтому организаторы осознанно идут на нарушение закона, - сообщил глава региона.

Причем, был отмечен и тот факт, что массовые скопления людей могут привести к резкому увеличению количества заболевших коронавирусом в регионе. Это впоследствии обрушит ещё большую нагрузку на медиков и здравоохранение в целом.

- В случае нарушения закона органы правопорядка обязаны реагировать. В противном случае они тоже нарушат закон. Подчёркиваю – обязаны! – отметил губернатор.

Нарушителей будут привлекать к предусмотренной законом ответственности не только в ходе несогласованных публичных мероприятий, но и после.

- Поэтому прошу тех, кто планировал участвовать, иметь в виду, что вы в этом случае преступите закон, - напомнил Глеб Никитин.

Он также сообщил, что в целях безопасности, родители должны были проинформировать детей о незаконном статусе акции, её опасности. Остальное губернатор назвал дезинформацией.

- Что касается распространяемых в сети скриншотов из родительских чатов об организации совместных походов в кино, о требовании отчитаться о местонахождении в этот день и так далее, официально заявляю: мною таких рекомендаций никогда не давалось, - поделился Глеб Никитин.

В обращении была выражена надежда на то, что по итогам прививочной кампании, уже к началу лета 2021 года угроза пандемии значительно снизится и ограничения на массовые мероприятия будут сняты.

- Тогда появится возможность в установленном порядке мирно собраться и выразить своё мнение. На что каждый, безусловно, имеет право, - подытожил губернатор.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!