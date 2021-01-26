Глеб Никитин открыл первое заседание нижегородского молодёжного правительства Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Вчера, 25 января, нижегородский губернатор Глеб Никитин открыл первое заседание молодёжного правительства региона. Провели его в молодёжном центре "Высота". Подробностями события делится пресс-служба областного правительства.

Глава Нижегородской области поздравил участников встречи с победой в конкурсном отборе на должность молодёжных министров.

– Мне очень приятно видеть, что сегодня молодые люди самым активным образом вовлечены в процесс развития региона, в решение многих серьёзных вопросов, в общественную жизнь в целом. Большую роль в этом сыграла деятельность совета по делам молодёжи, который мы создали в 2018 году. Он стал действительно важной площадкой для открытого диалога власти и представителей молодого поколения, – обратил внимание Глеб Никитин.

А также отметил, что за прошедшие два года работы совета реализовано свыше 30 малых и крупных мероприятий, а участвовало в них более 350 тысяч человек. Фестиваль "Высота" и конкурс "Драйверы роста" стали самыми масштабными проектами.

Совет по делам молодёжи будет работать при молодёжном правительстве.

– Мне бы очень хотелось, чтобы молодёжное правительство стало реально действующим инструментом для воплощения в жизнь молодёжных инициатив, – поделился губернатор.

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